Iran/ États-Unis : Les assassins de Soleimani ne seront «nulle part en sécurité»

Un responsable iranien a réitéré, vendredi, la détermination de Téhéran à venger la mort du général Qassem Soleimani, tué à Bagdad par un drone américain le 3 janvier dernier.

Le chef de l’Autorité judiciaire en Iran, Ebrahim Raïssi, a averti vendredi que les auteurs de l’assassinat du général iranien Qassem Soleimani, tué il y a un an à Bagdad dans une attaque américaine, ne seraient «nulle part en sécurité».

«Votre crime»

En représailles, l’Iran avait tiré trois jours plus tard des missiles sur des bases irakiennes abritant des soldats américains en Irak.

«C’est même possible qu’il y ait des gens chez vous (aux Etats-Unis) qui riposteront à votre crime», a-t-il dit.

Ennemis de plus de 40 ans, la République islamique d’Iran et les Etats-Unis se sont trouvés au bord de la guerre par deux fois depuis juin 2019 -notamment après l’élimination de Soleimani- sur fond de tensions dans le Golfe et autour de l’accord international sur le nucléaire iranien (2015) dénoncé unilatéralement par M. Trump.