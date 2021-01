Après des mois d’anonymat, deux assistants de sécurité publique (ASP) licenciés en octobre 2020 pour des motifs injustifiés, selon eux, ont décidé de parler à visage découvert: «Rester dans l’ombre ne faisait pas avancer l’affaire», explique Thierry Ganière, ex-chef du groupe de six assistants de sécurité publique de la Ville de Gland, au quotidien «La Côte» . Son ex-adjoint, José Caiano, et lui-même ont été renvoyés avec effet immédiat après quelques semaines de suspension. Début janvier, ils ont décidé de porter l’affaire devant le Tribunal de prud’hommes. Les audiences des deux hommes devraient avoir lieu prochainement.

Les ex-assistants sont accusés d’avoir bénéficié de places dans un parking public pour leur voiture privée et d’avoir saboté les véhicules de leurs chefs. Des affirmations qu’ils contestent fermement. D’après eux, c’est leur affiliation à un syndicat et leur participation à la Commission du personnel de la Ville qui expliquerait leur licenciement, ainsi que le fait qu’ils ont dénoncé leurs conditions de travail – lesquelles se sont dégradées depuis le début de la pandémie. Dans la rue, «nous avons été menacés, caillassés, nous nous sommes retrouvés encerclés par des groupes de jeunes à la gare, alors que nous n’avons aucun moyen de contrainte. On fait de nous des policiers au rabais», a expliqué l’ex-chef de groupe au journal vaudois. Une situation que conteste le syndic de Gland, lequel précise qu’une plainte pénale a été déposée dans cette affaire «par un acteur direct». De leur côté, les deux ex-ASP affirment ne pas avoir connaissance de cette plainte.