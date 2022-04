Economie transfrontalière – Les assouplissements différenciés sont un casse-tête 

Pour les salariés habitant et travaillant en Suisse, les choses sont claires, il n’y a plus ni quarantaine ni isolement. Covid ou pas, si on est asymptomatique, on peut aller travailler. Les choses se compliquent pour les quelque 100’000 employés frontaliers: en France, les personnes positives au Covid-19 doivent s’isoler entre 7 et 10 jours. Pris entre deux feux, à quel saint doivent-ils se vouer? «C’est le droit du pays de résidence qui fait foi», souligne Véronique Kämpfen, porte-parole de la Fédération des entreprises romandes (FER). En clair, impossible pour eux de se rendre sur leur lieu de travail, quand bien même ils seraient en pleine forme.