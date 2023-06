Santé: Les assureurs lancent leur dossier électronique du patient

Depuis des années, on parle du dossier électronique du patient. Le but est d’éviter la multiplication d’actes comme des clichés radiologiques ou des analyses. Le passage de témoin entre praticiens, mais aussi en cas d’hospitalisation pourrait ainsi être facilité avec un suivi. Sauf que le projet peine à s’imposer . Une impulsion pourrait venir des assureurs maladies indique le «Tages-Anzeiger». Un projet commun de plusieurs caisses, hôpitaux et cabinets ambulatoires doit maintenant rendre possible ce qui est depuis longtemps une réalité au Danemark. Grâce à une application, les patients ont accès à leurs données médicales, qu’il s’agisse de clichés IRM, de plans de médication ou de diagnostics. Avec l’accord du patient, les médecins peuvent également recevoir des informations médicales à tout moment.

La société Compassana, à laquelle participent les assureurs Helsana, Groupe Mutuel et Swica, le groupe hospitalier Hirslanden, le groupe hospitalier Luks (Hôpital cantonal de Lucerne et autres hôpitaux) ainsi que les centres de santé et les pharmacies Medbase appartenant à Migros, est le chef de file de cette initiative. L’objectif est d’inciter le plus grand nombre possible de cabinets médicaux et d’hôpitaux à participer. Compassana serait actuellement en négociation avec plus de 20 autres hôpitaux et de nombreux réseaux de médecins.