Espace : Les astronautes de la station chinoise sont de retour sur Terre

Après trois mois dans l’espace, les trois premiers occupants de la station spatiale chinoise sont arrivés sur Terre sans encombre. Leur mission est un «succès total».

Les trois hommes avaient décollé mi-juin depuis le centre de lancement de Jiuquan, non loin du lieu où ils ont atterri vendredi. Leur mission, Shenzhou-12 , était la plus longue jamais effectuée dans l’espace par des Chinois.

«Ça fait vraiment du bien d’être revenu» sur Terre, a déclaré à la télévision publique CCTV l’astronaute Tang Hongbo, 45 ans, assis dans un grand fauteuil blanc, peu après sa sortie de la capsule. «Papa, maman, je suis de retour! Je suis en forme et j’ai le moral!» a-t-il déclaré, jovial, tandis que ses deux coéquipiers plus âgés, Nie Haisheng et Liu Boming, semblaient un peu plus fatigués.