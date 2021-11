Frayeur à l’ISS : «Les astronautes vont bien mais le stress est là»

Un responsable de l’Agence spatiale européenne (ESA) revient sur l’incident rarissime occasionné par un tir d’essai de missile réalisé par la Russie.

La Russie s’est attiré les foudres des États-Unis et de l’Otan en effectuant un tir de missile antisatellite, lundi depuis la Terre. Cette opération a forcé les astronautes actuellement présents dans la Station spatiale internationale (ISS) à se mettre à l’abri dans leurs vaisseaux afin de pouvoir évacuer en cas de besoin. L’incident s’est produit seulement quelques jours après l’arrivée de quatre nouveaux occupants, qui entamaient lundi leur première journée de travail effective à bord de l’ISS. «C’est une folle façon de commencer une mission», a d’ailleurs plaisanté le centre de commandes de la NASA à Houston.

Responsable de la stratégie pour l’exploration habitée et robotique de l’espace à l’Agence spatiale européenne (ESA), Didier Schmitt explique au «Parisien» qu’il s’agit du cinquième incident de ce type depuis 20 ans. «Et c’est le plus important, puisque cela s’est passé sans préavis», ajoute-t-il. Le scientifique se veut rassurant, mais la prudence reste de mise: «Les astronautes vont bien mais le stress est là. Ils sont tous très au fait de ce qu’il peut arriver s’il y a un impact. On ne sait pas vraiment sur quelle orbite les débris vont se maintenir. (…) Le danger majeur est passé pour l’instant, mais ce n’est pas fini», prévient-il.