Les astuces d’une pro pour éviter les achats inutiles

Vous aimez flâner dans les magasins sans savoir ce que vous cherchez et vous rentrez souvent les mains pleines de sacs. Après coup, vous constatez que ces achats sont parfaitement inutiles. Tanja Erskine-Stöcklin, styliste spécialisée dans la mode ­durable et personal shopper à Zurich, a une méthode pour lutter contre les achats inutiles. «Je rassemble des looks qui correspondent à mon style sur un mood­board pour voir rapidement ce que ces tenues ont en commun et quelles sont les pièces qui manquent», dit-elle.

Encore mieux, l’experte conseille de se créer une garde-robe capsule, autrement dit un dressing minimaliste composé de basiques et de pièces préférées faciles à combiner. Mais attention: «Pas plus de quarante pièces, chaussures comprises.»

Composer un vestiaire de base

Pour savoir ce qu’il faut inclure ou non dans cette garde-robe, elle poursuit: «Choisissez vos vêtements préférés et accrochez-les. Ils en disent long sur votre style et peuvent servir de base. Il n’y a pas de règle sur les éléments qui doivent composer un vestiaire, mais disons qu’avec un bon jean, un col roulé de qualité et des baskets, on ne peut pas se tromper.»

Si l’on souhaite intégrer une pièce tendance dans sa garde-robe capsule, l’experte suggère la seconde main durable. De cette manière, si l’on change d’avis, on n’a pas acheté un vêtement neuf, fabriqué spécialement.

Astuces shopping

Pour faire du shopping, Tanja Erskine-Stöcklin recommande une tenue qu’on porte régulièrement, afin de voir tout de suite si l’article qu’on envisage d’acheter peut être combiné avec ce que l’on possède déjà. Autre astuce: si l’on cherche une robe, mettre des collants ou les emporter avec soi, car une robe sur un pantalon ne fait jamais bel effet.