Olympisme - Les athlètes suisses seront équipés «Made in Switzerland» à Tokyo

On sait comment les sportifs helvétiques seront habillés aux prochains Jeux. La «Swiss Olympic Team Collection Tokyo 2020» est le fruit d’une collaboration entre Swiss Olympic et ses partenaires, On et Ochsner Sport.

Les beach-volleyeuses Nina Betschart et Tanja Hüberli posent dans leur futur équipement olympique. DR

Aux Jeux Olympiques de Tokyo, le Swiss Olympic Team arborera une tenue à la fois haut de gamme et fonctionnelle. La «Swiss Olympic Team Collection Tokyo 2020» est le fruit d’une collaboration entre Swiss Olympic et ses partenaires, On et Ochsner Sport. Elle est disponible dès à présent dans les magasins d’Ochsner Sport.

«Shades of red»: la « Swiss Olympic Team Collection Tokyo 2020» séduit par ses élégantes nuances de rouge. C’est dans ces tenues que les meilleurs athlètes de Suisse participeront aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, qui se tiendront respectivement du 23 juillet au 8 août et du 24 août au 5 septembre 2021. Bien évidemment, le blanc – autre couleur du drapeau suisse et du pays hôte – est également mis à l’honneur dans la nouvelle garde-robe olympique helvétique.

Cette collection olympique a été conçue par la marque d’habillement et de chaussures haute performance suisse On, en collaboration avec Swiss Olympic et le leader suisse du commerce de sport Ochsner Sport. C’est la première collaboration entre les trois entités depuis la conclusion de leur partenariat en 2020. Celui-ci doit durer jusqu’aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

Voilà comment les sportifs suisses seront équipés eux Jeux de Tokyo, cet été. À gauche, les beach-volleyeuses Nina Betschart et Tanja Hüberli; à droite, le marathonien Tadesse Abraham. DR

Des tenues adaptées aux conditions

Confectionnés dans des matériaux de qualité, la quinzaine d’articles et les quatre paires de chaussures de la «Swiss Olympic Team Collection Tokyo 2020» sont adaptés aux fortes chaleurs et à l’humidité importante qui règnent dans la capitale nippone en été.

«Nous sommes incroyablement fiers de pouvoir accompagner dans leurs succès les délégations suisses aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo – et nous nous réjouissons de vivre de nombreux moments d'émotion», explique Thilo Alex Brunner, chef Design chez On. «Les couleurs rouge et blanc jouent un rôle important dans la conception de la collection, mais pas de manière traditionnelle: en utilisant toute une palette de tons rouges, nous faisons référence à une Suisse diverse et inclusive et à l'idée olympique qui relie tous les sportifs et sportives.»

Ralph Stöckli, Chef de mission, est également satisfait des tenues olympiques suisses: « Avec deux entreprises helvétiques qui habillent notre équipe olympique, il est difficile de faire plus suisse. Les membres de la délégation seront très fiers d’arborer ces vêtements.»

D’abord les fans

Les athlètes olympiques recevront leurs habits fin juin/début juillet dans le cadre de la remise des tenues officielles de Swiss Olympic. En revanche, les fans n’auront pas à attendre aussi longtemps pour succomber aux articles olympiques On.