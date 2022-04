Education: Les atouts du système éducatif suisse peuvent inspirer d’autres pays

Éducation : Les atouts du système éducatif suisse peuvent inspirer d’autres pays

La DDC et Movetia veulent contribuer à améliorer la qualité de l’éducation et à offrir de meilleures perspectives d’avenir aux élèves partout dans le monde.

La Direction du développement et de la coopération (DDC) et l’agence nationale de promotion des échanges et de la mobilité dans le système éducatif (Movetia) ont organisé ce mardi une conférence politique sur les moyens de mieux tirer parti des atouts du système scolaire suisse dans la coopération internationale. L’objectif étant de contribuer à améliorer la qualité de l’éducation et à offrir de meilleures perspectives d’avenir aux élèves partout dans le monde.