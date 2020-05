Reprise en Allemagne

Les attaquants français ont brillé avec Mönchengladbach

Pléa et Thuram ont donné un avantage décisif à leur équipe en seulement sept minutes, sur le terrain de Francfort.

Retour sur les terrains en fanfare pour les attaquants français de la plus suisse des équipes de Bundesliga, Mönchengladbach. Alassane Pléa et Marcus Thuram n'ont pas traîné pour retrouver leur sens du but samedi pour la reprise, donnant rapidement l'avantage à Mönchengladbach sur la pelouse de Francfort où Djibril Sow était titulaire pour l’Eintracht et Yann Sommer, Nico Elvedi et Breel Embolo pour le Borussia.