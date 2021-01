États-Unis : Les attaques aux logiciels de rançon vont croître en 2021

Plus de 2300 institutions ont été victimes de cyberattaques en 2020 aux États-Unis. L’année en cours s’annonce pire, selon un rapport.

Hans Lucas via AFP

Les attaques informatiques par des logiciels de rançon ont infecté plus de 2300 entreprises, écoles, hôpitaux et agences gouvernementales en 2020 rien qu’aux Etats-Unis, s’alarme mardi un rapport professionnel qui craint deux fois plus de cas en 2021.