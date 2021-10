sécurité : Les attaques par SMS inondent la Suisse

Des SMS frauduleux circulent actuellement dans tout le pays. Plus de 130 personnes ont déjà signalé être touchées par cette attaque.

Depuis quelques jours, les Suisses sont nombreux à recevoir de mystérieux SMS rédigés en allemand. Ceux-ci les incitent alors à cliquer sur un lien pour lire un MMS, écouter un message audio ou tout simplement ne plus recevoir ce message. Mais les autorités avertissent qu’il ne faut jamais cliquer sur ce lien, au risque qu’une application malveillante s’installe et prenne le contrôle du téléphone à distance dans le but de subtiliser mots de passe et données personnelles. L’application utilisera ensuite les contacts du téléphone pour propager le SMS à d’autres victimes potentielles.