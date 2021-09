11-Septembre 2001 : Les attentats les plus meurtriers de l’histoire

Il y a 20 ans, les attentats au cœur de New York faisaient connaître aux États-Unis la pire journée de leur histoire. Les attaques de l’organisation jihadiste Al-Qaida feront 3000 morts.

ll y a près de 20 ans, le 11 septembre 2001, les États-Unis étaient la cible d’une attaque coordonnée et minutieusement préparée de l’organisation jihadiste Al-Qaïda, qui frappa les tours jumelles du World Trade Center à New York et le Pentagone près de Washington, incarnations de la puissance économique et militaire du pays.