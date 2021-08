Valais - «Les attentes et demandes de la population sont nombreuses»

«Ce travail est passionnant, rapide et très concret. C’est un changement impressionnant par rapport à la dizaine d’années passées à Berne (ndlr: comme conseiller national). J’ai été surpris du nombre de décisions à prendre quotidiennement.»: Conseiller d’État en charge de la santé, des affaires sociales et de la culture, Mathias Reynard a tiré un bilan de ses cent premiers jours au sein du Gouvernement, ce jeudi. Le choix du jour avait tout du symbole. «Après onze rentrées scolaires comme enseignant, aujourd’hui, c’est ma rentrée politique», sourit-il.

L’élu n’a pas chômé depuis son entrée en fonction, le 1er mai: «J’ai dû effectuer un énorme travail d’apprentissage pour assimiler la matière en lien avec mon Département et j’ai multiplié les séances de travail sur le terrain. En outre, je m’étais fixé de voir chaque collaborateur - j’arrive au bout -, et visiter toutes les institutions durant mes cent premiers jours.» Le citoyen de Savièse se dit surpris «des nombreuses attentes et demandes de la population.»