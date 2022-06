Etats-Unis: Les auditions sur l’assaut du Capitole vont marquer une pause

États-Unis : Les auditions sur l’assaut du Capitole vont marquer une pause

La commission parlementaire qui enquête sur le rôle de Donald Trump dans l’assaut du Capitole va faire une pause, après avoir reçu de nouvelles preuves.

La commission d’enquête sur l’assaut du Capitole a annoncé mercredi qu’elle allait marquer une pause dans ses auditions télévisées, après avoir reçu de nombreuses nouvelles vidéos montrant Donald Trump et sa famille et tournées par un documentariste.

Nouveaux éléments

Depuis près d’un an, ce groupe d’élus -- sept démocrates et deux républicains -- a entendu plus de 1000 témoins dont deux enfants de l’ancien président et épluché 140’000 documents pour faire la lumière sur les faits et gestes précis de Donald Trump avant, pendant et après cet événement qui a fait trembler la démocratie américaine le 6 janvier 2021.