Votations fédérales en Valais : Hausse des bulletins nuls due aux autocollants anti-fraude

Lors des votations fédérales du 13 juin, le Valais a utilisé pour la première fois ses nouveaux autocollants anti-fraude. Cette mesure a entraîné une hausse des bulletins nuls de 2 à 3,4% et cela ne satisfait pas tout le monde.

Lors des votations de ce dimanche, les Valaisans devaient, pour la première fois, coller une gommette sur leur feuille de réexpédition, en plus de la signature habituelle. Cette mesure, qui a pour but de renforcer la sécurité des scrutins, a entraîné une hausse des bulletins nuls de 2 à 3,4%, selon une dépêche ATS publiée par «Le Nouvelliste». Le Conseil d’Etat est satisfait de ces premiers résultats et indique que la nouvelle mesure n’aurait pas empêché la population valaisanne de participer. Selon le conseiller d’Etat Frédéric Favre, 59% des électeurs ont pris part au scrutin, ce qui s’aligne à la moyenne nationale.