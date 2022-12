Transports publics : Les automates à billets CFF devraient faire partie du passé d’ici 15 ans

René Schmied ajoute qu’il devrait rester «une offre minimale» pour les personnes qui ne peuvent vraiment pas passer par leur téléphone portable, mais que cette évolution est rapide et inexorable: ces quatre dernières années, la part de billets numériques vendus est passée d’un tiers à deux tiers.

En Allemagne, «un système surchargé»

Le responsable donne aussi davantage de détails sur l’évolution des offres, comme le nouvel abonnement général à la carte lancé dès l’année prochaine. L’objectif est de trouver 100’000 nouveaux abonnés dans les cinq prochaines années, précise-t-il. Par contre, une action à prix cassé, sur le modèle de la carte journalière à 9 euros allemande pour stimuler la demande n’est pas retenue par René Schmied: «La comparaison avec l’Allemagne est difficile. En Suisse, il y a de base déjà beaucoup plus de clients des transports publics. Et on a aussi vu les conséquences négatives du ticket à 9 euros: un système complètement surchargé».