Malgré les incertitudes et certaines défections, les Automnales sont maintenues. . (KEYSTONE/Martial Trezzini)

Les incertitudes liées à la situation sanitaire auront eu raison de deux manifestations liées aux Automnales. Lundi, les organisateurs du Salon de la voiture d’occasion et de l’Exposition canine, qui devaient se tenir en marge de l’ex-Foire de Genève la deuxième quinzaine de novembre, ont annoncé renoncer à leur édition 2020. La manifestation automobile, qui dépend de la section genevoise l’Union professionnelle suisse de l’automobile (Upsa), invoque «les nombreuses incertitudes liées à l’évolution de la crise sanitaire», ainsi que les contraintes trop importantes induites pas les mesures sanitaires. Du côté des amis des chiens, ce sont les obligations de quarantaine qui semblent avoir posé le plus de problèmes : «Il devient difficile pour les exposants étrangers d’accéder au salon.»

Palexpo, qui accueille les Automnales entre le 13 et le 22 novembre, dit vouloir «maintenir le cap» selon les termes de sa responsable communication, Maud Couturier. «Il y a bien sûr des incertitudes et des doutes, mais tout le monde est motivé. Tant qu’il n’y a pas de restrictions qui empêcheraient la tenue de la manifestation, nous la maintenons.» L’événement devra se soumettre à un plan de protection validé. «C’est un pari de continuer, admet Maud Couturier, ce d’autant plus que, cette année, nous n’avons aucune idée de la fréquentation potentielle.»