A Genève, le titre de champion des infractions routières est décerné à l’une ou l’autre catégorie d’usager selon qui émet son avis. Cette époque est désormais révolue, puisque ces chiffres ont été communiqués par le Conseil d’Etat au député Diego Esteban le 23 septembre, a révélé la «Tribune de Genève». Les automobilistes trustent la première place avec 95% des infractions sanctionnées. Le podium est complété par les motos (4,17%) et les cycles (0.14%). Les fautes constatées des piétons et des cyclomoteurs s’élèvent à 200 ou moins sur un total de quelque 684’000. Le gouvernement, prudent dans sa réponse, a précisé qu’il «serait hasardeux de tirer de ces chiffres des conclusions», s’agissant d’infractions constatées et non du total des délits effectivement commis. Par ailleurs, le fait d’avoir automatisé la détection d’un certain nombre de délits peut biaiser les résultats, puisque les piétons ou les vélos ne sont pas concernés.