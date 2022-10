«Renovate Switzerland» : Les automobilistes lésés peuvent se retourner contre les activistes

Selon l’expert en droit pénal Amr Abdelaziz, le fait d’évacuer de son propre chef des militants qui se trouvent sur le domaine public comporte des risques juridiques. Et en règle générale, cela n’aboutirait à rien et pourrait même envenimer la situation. L’avocat Dominik Probst le confirme: un blocage ne donne pas aux automobilistes le droit d’agir sur les activistes. «Les automobilistes s’exposent ainsi à ce qu’une plainte soit déposée contre eux.»

Demande de dommages et intérêts possible

En revanche, des demandes de dommages et intérêts seraient possibles: «Celui qui cause un dommage illicite à quelqu’un est en principe tenu de le réparer. L’automobiliste doit cependant avoir subi un préjudice financier et pouvoir prouver que celui-ci est dû au blocage», explique Dominik Probst.

Les usagers de la route qui se rendent à l’aéroport et qui ratent leur vol à cause du blocage pourraient par exemple demander des dommages et intérêts, ou un artisan qui ne peut pas exécuter une livraison à cause d’un blocage. En principe, selon Dominik Probst, une personne concernée porte plainte contre les activistes et non contre toute l’organisation.