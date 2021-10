Suisse – Les automobilistes ont payé trop cher leur benzine

Depuis un certain temps, l’essence et le diesel coûtent 2 centimes plus cher par litre. En cause: les exigences en matière de protection du climat de la Confédération. Les importateurs de carburant sont en effet tenus de compenser une partie des émissions de CO₂ provenant de la consommation résiduelle de diesel et d’essence, et ce par le biais de projets de protection du climat en Suisse ou à l’étranger. Les frais liés à la réalisation de ces projets peuvent être répercutés sur les consommateurs, augmentant le prix du carburant, rappelle ce vendredi le «Tages-Anzeiger».