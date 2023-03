Moteurs truqués: Les automobilistes peuvent demander des dommages et intérêts

Les propriétaires de véhicules à moteur diesel équipés d’un logiciel non autorisé de contrôle des gaz d’échappement peuvent réclamer aux constructeurs des dommages et intérêts , a tranché mardi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un dossier susceptible de concerner un très grand nombre d’automobilistes.

Pratique jugée illégale

En réaction au scandale des émissions truquées, le logiciel moteur des véhicules diesel incriminés avait été adapté et avait intégré un dispositif coupant la purification des gaz d’échappement et la réduction des rejets d’oxydes d’azote (NOx) quand les températures sont trop basses et au-dessus d’une certaine altitude.