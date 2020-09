Le hic: si la limitation est bel et bien indiquée au début du tronçon, elle ne l’est plus après cette intersection.

En cas de canicule, la commune de Buchs (ZH) réduit temporairement la limite maximale autorisée sur une partie de la Dielsdorferstrasse, reliant Buchs à Dielsdorf (ZH). Les automobilistes sont ainsi tenus de rouler au maximum à 40 km/h au lieu des traditionnels 80 km/h. Or, un contrôle effectué en septembre 2019 avait révélé qu’une grande partie des usagers de la route ne respectent pas la limitation mise en place. Sur 479 véhicules contrôlés, 58% roulaient trop vite.

M.H. a écopé de 500 francs d’amende pour avoir roulé à 72 km/h au lieu de 40 km/h. Le lecteur, condamné via ordonnance pénale, a également été obligé de s’acquitter des frais de procédure de 400 francs. Convaincu de son innocence, il a fait recours et vient d’obtenir gain de cause au Tribunal de district de Dielsdorf (ZH). «Ça a valu la peine de se battre», se réjouit le quinquagénaire, interrogé par nos confrères de «20 Minuten».