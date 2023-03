Thaïlande: Les autorités à la recherche d’un cylindre radioactif perdu dans la nature

Recherches infructueuses

L’entreprise suppose que le tube est tombé d’un support mural, à environ 18 mètres de haut, quelques jours plus tôt. Les tests de radiations effectués dans l’usine montrent qu’il a été retiré des lieux depuis. «Nous demandons aux habitants de la région de nous aider à le retrouver», a déclaré à l’AFP Narong Nakornjinda, le gouverneur de la province de Prachinburi. «La substance radioactive est contenue dans un environnement fermé et protégé, mais si quelqu’un ouvre le cylindre et s’expose à cette substance, celle-ci peut provoquer des éruptions cutanées et des brûlures», a-t-il prévenu.