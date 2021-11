Ethiopie : Les autorités appellent à se préparer à défendre la capitale

Alors que des rumeurs font état de la prise de deux villes stratégiques par les rebelles tigréens, la population d’Addis Abeba est enjointe à faire enregistrer ses armes à feux dans les deux jours.

Les autorités de la capitale éthiopienne Addis Abeba ont appelé mardi, la population à s’organiser et à se préparer à défendre leurs quartiers, alors que les combats entre forces progouvernementales et rebelles tigréens font rage, à quelques centaines de kilomètres au nord.

Communications coupées

Le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) a revendiqué ces derniers jours la prise de Dessie et de Kombolcha, deux villes situées à un carrefour routier stratégique à 400 kilomètres d’Addis Abeba, sans exclure de marcher sur la capitale. Le gouvernement a démenti avoir perdu le contrôle de ces villes.

Si elle se confirmait, cette prise marquerait une nouvelle étape majeure dans le conflit qui dure depuis un an.

Les communications sont coupées dans une grande partie du nord de l’Ethiopie, et l’accès des journalistes est restreint, rendant difficile toute vérification indépendante des positions sur le terrain.

Mais à Addis Abeba, les autorités ont demandé aux 5 millions d’habitants de faire enregistrer leurs armes à feu dans les deux jours et de se préparer à défendre la ville.

«Des jeunes seront recrutés»

«Tous les habitants doivent s’organiser par blocs et quartiers pour protéger la paix et la sécurité dans leur zone, en coordination avec les forces de sécurité», a déclaré le responsable du département de la paix et de la sécurité de la capitale, Kenea Yadeta.