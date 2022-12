Législatives aux Fidji : Les autorités appellent l’armée à maintenir «la sécurité»

Après la défaite du premier ministre sortant, Frank Bainimarama, les autorités ont appelé l’armée pour maintenir la sécurité et la stabilité aux Fidji.

Les autorités fidjiennes ont appelé l’armée en renfort pour aider à «maintenir la sécurité et la stabilité» après la défaite aux législatives du premier ministre sortant, Frank Bainimarama, a annoncé la police jeudi. Dans un communiqué, la police -- dont les commandants sont fidèles à Frank Bainimarama -- a invoqué des tensions raciales non spécifiées et des «renseignements» sur des «troubles civils planifiés» pour justifier l’appel à l’armée.