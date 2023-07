Russie: Les autorités arrêtent un militant LGBT pour «haute trahison»

Dans une vidéo de l’arrestation tournée par le FSB et diffusée par les médias d’État russes, des hommes cagoulés et armés, en gilet pare-balles et treillis camouflé, sortent d’une camionnette et plaquent brutalement le suspect contre un mur dans la rue. «Au secours», dit le suspect, dans un gémissement, avant d’être menotté et conduit dans la camionnette. Selon le FSB, l’interpellé est un militant LGBT+ transgenre ayant été assigné femme à la naissance et qui travaille comme bénévole pour l’ONG renommée OVD-Info documentant les répressions politiques en Russie.