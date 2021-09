Genève - Les autorités démunies face à un camp de personnes précaires

«Cela fait des années que des gens dorment dans la cour de l’église, raconte un voisin de la paroisse Sainte-Jeanne de Chantal, aux Charmilles. Auparavant, ils quittaient les lieux tous les matins. Depuis un mois et demi, plusieurs tentes sont installées en permanence.» Sur le parvis, on compte sept abris de fortune, des tentes igloo, montées contre le mur et peu visibles de la route. Les personnes qui ont investi les lieux, des adultes et des enfants originaires de Roumanie, s’y sont organisées pour, notamment, pouvoir cuisiner. «Nous sommes ici faute de mieux. Ce que nous souhaiterions, c’est une maison», témoigne l’un d’eux. Les conditions de vie sont précaires. Le manque de sanitaires est patent et pointé du doigt, notamment à cause des désagréments engendrés, dont se plaignent les voisins.