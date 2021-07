Canton du Valais - Les autorités envisagent une autorisation de tirer le loup

La saison de l’estivage a débuté à la mi-juin. Depuis, près d’une cinquantaine de moutons et d’agneaux ont trouvé la mort sur des pâturages haut-valaisans, indiquent samedi les autorités cantonales dans un communiqué. Les agressions sont survenues sur différents alpages. La vallée de Conches paie le plus lourd tribut à ces attaques. Les régions du Simplon, du Lötschental, de Tourtemagne et de Guttel-Feschel ont également subi les assauts du loup.