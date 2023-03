Etats-Unis: Les autorités mettent la banque SVB aux enchères

États-Unis : Les autorités mettent la banque SVB aux enchères

Course contre la montre

Émanation du gouvernement américain, la FDIC a pris, vendredi, le contrôle de Silicon Valley Bank, au bord de l’implosion sous l’effet de retraits massifs de ses clients. La course contre la montre engagée par les autorités américaines rappelle le week-end des 13 et 14 septembre 2008. Elles avaient alors échoué à trouver un repreneur pour la banque Lehman Brothers, la poussant au dépôt de bilan le lundi, avec des conséquences dramatiques pour le secteur financier et l’économie tout entière.