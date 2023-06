Asile: Les autorités mettent la pression pour la création de nouvelles places d’accueil

Les responsables de l’asile en Suisse s’inquiètent des critiques sur la création de 3000 nouvelles places d’accueil temporaires pour les requérants d’asile. Le Conseil fédéral a proposé la semaine dernière un crédit de 132,9 millions de francs pour utiliser des infrastructures militaires notamment à Tourtemagne (VS), Bière (VD) et Bure (JU). Les autorités concernées constatent que le projet «est contesté au Parlement» et appelle, lundi, les élus à prendre la mesure des enjeux en matière d’asile.

«Les représentants de la Confédération, des cantons, des villes et des communes au sein de l’état-major spécial Asile ont averti que, sans ces logements, le pays ira dès cet automne au-devant d’importantes difficultés», peut-on lire dans un communiqué. La Confédération ne serait plus en mesure «de s’acquitter pleinement des tâches», les centres fédéraux pour requérants «risquent d’être débordés» et le gouvernement pourrait être contraint de devoir à nouveau «attribuer les requérants de manière anticipée aux cantons, aux villes et aux communes».