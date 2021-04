Catastrophe de Bondo (GR) - Les autorités ont ignoré les mises en garde d’un géologue

L’éboulement du Piz Cengalo (GR), remontant au 23 août 2017, est l’un des plus importants qu’a connus la Suisse depuis plus d’un siècle. Plus de trois millions de mètres cubes de roche se sont détachés de la montagne, entraînant huit personnes dans la mort. Leurs corps n’ont jamais été retrouvés. La localité de Bondo, elle, avait subi d’importants dégâts.