Russie : Les autorités redoutent l’essor d’un marché noir alimentaire

Qui dit sanctions économiques dit aussi retrait des fournisseurs étrangers et risque de pénurie. Le gouvernement craint la panique généralisée et prend les devants en soutenant des mesures de rationnement.

«Les plus grands réseaux de supermarchés fédéraux et régionaux ont décidé de minimiser le risque d’achat par des revendeurs de produits de base», a indiqué le ministère russe du Commerce et de l’Industrie dans un communiqué samedi. «Dans plusieurs régions (...) ces produits ont été achetés d’un coup en masse, jusqu’à plusieurs tonnes, plus qu’il ne le faut pour une utilisation personnelle, et afin de les revendre», a poursuivi le ministère.