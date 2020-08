Libye Les belligérants annoncent la fin des combats et des élections

Après plus d’une année de conflit armé, le gouvernement du GNA et le Parlement élu ont annoncé un cessez-le-feu commun sur tout le territoire libyen.

Fayez al-Sarraj, chef du Conseil présidentiel du Gouvernement d’union nationale (GNA), basé à Tripoli et reconnu par l’ONU, a appelé à la tenue d’«élections présidentielle et parlementaires en mars sur une base constitutionnelle qui bénéficie du consensus de tous les Libyens», selon un communiqué publié sur Facebook.

De son côté, Aguila Saleh, président du Parlement, basé dans l'est du pays, a lui annoncé dans un communiqué distinct des élections, sans avancer de date. Il a demandé à «toutes les parties» d’observer «un cessez-le-feu immédiat et l’arrêt de tous les combats sur tout le territoire libyen».

Satisfaction égyptienne

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, dont le pays a envisagé de déployer des troupes en Libye, s’est immédiatement félicité de l’annonce des deux camps. «Je salue les déclarations du Conseil présidentiel libyen et de la Chambre des représentants appelant à un cessez-le-feu et à l’arrêt des opérations militaires sur tout le territoire libyen», a-t-il tweeté.

Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est en proie à de multiples conflits et à une lutte d’influence entre deux autorités rivales: le (GNA), et un pouvoir incarné par le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l’Est qui a le soutien d’une partie du Parlement élu et notamment de son président, Aguila Saleh.

Arrêt des combats

Après plus d’un an de combats meurtriers, M. Sarraj a «ordonné à toutes les forces armées un cessez-le-feu immédiat et l’arrêt de toutes les opérations de combat sur tout le territoire libyen», ce qui permettra selon lui, de créer des zones démilitarisées à Syrte (nord) et dans la région de Joufra, plus au sud, actuellement sous le contrôle des pro-Haftar.