Algérie : Les autorités tentent d’apaiser la colère sociale en Algérie

Le président algérien Albdemadjid Tebboune tente l’apaisement alors que les citoyens sont dans la rue et la crise économique s’aggrave.

Le président algérien Albdemadjid Tebboune a enjoint dimanche à son gouvernement d’ouvrir «un dialogue» avec les partenaires sociaux afin de tenter d’apaiser la colère sociale qui monte dans le pays. Grèves, chômage élevé (15%) et paupérisation, flambée des prix et pénuries de denrées de base, un front social en ébullition s’ajoute désormais à une profonde crise économique, née de la chute de la rente pétrolière, et à l’impasse politique qui perdure depuis le soulèvement populaire du Hirak il y a deux ans.