Zurich : Les autorités tirent le bilan d’une Street Parade «couronnée de succès»

Plus de 900’000 personnes se sont réunies dans les rues de Zurich samedi pour la Street Parade, pour une première édition après deux ans d’annulations pour cause de pandémie. Dimanche, après la fin de leur action, les services de secours «Schutz & Retttung» ont tiré un bilan chiffré. «Malgré l’affluence élevée, le nombre d’interventions médicales aux postes sanitaires a été, contre toute attente, légèrement inférieur à celui d’il y a trois ans», écrivent-ils, estimant ainsi que l’édition a été «couronnée de succès».

«Schutz & Rettung» déplore par contre un décès, celui du jeune homme qui s’est noyé après avoir sauté dans le lac de Zurich. Un autre accident de baignade a eu lieu plus tard, mais la personne a, là, pu être réanimée.

Autre remarque: cette année, un nombre élevé de piqûres d’insectes a été enregistré, avec 26 occurrences. À côté de cela, 8 personnes se sont présentées aux postes sanitaires «visiblement victimes de "needle spiking" et ont demandé une aide appropriée», disent les secours. La police de Zurich indique que des enquêtes ont été ouvertes pour éclaircir les cas.

«Image réjouissante», selon la police

Du côté de la police cantonale, qui a mené des contrôles routiers aux sorties de la ville pendant environ cinq heures durant la nuit, on parle également d’une «situation réjouissante», notamment sous l’angle de la consommation de drogues et d’alcool, qui n’a donné lieu qu’à six dénonciations aux autorités judiciaires.