Pour les Bernois, l’Aareböötle («faire du bateau sur l’Aar») est une véritable institution. Chaque été, des centaines de personnes descendent la rivière en bateau pneumatique ou en stand-up paddle. Et l’activité gagne chaque année en popularité, attirant de plus en plus de monde et ce, même au-delà du Röstigraben.