Votation (GE) – Les «autoroutes» de la chaleur soumises au peuple

L’un des réseaux thermiques en développement est celui de Genilac, à la future jonction autoroutière du Grand-Saconnex. Laurent Guiraud/Tamedia

Fini les chaudières à énergie fossile dans les immeubles, place aux canalisations en sous-sol qui distribuent chaleur et froid avec du renouvelable. C’est un des buts visés par le Canton, qui veut développer ces «réseaux thermiques» pour remplir ses objectifs climatiques: réduction de 60% des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 et neutralité carbone d’ici à 2050.

Le 13 février, les Genevois se prononceront sur une loi constitutionnelle qui permettra au Canton d’avoir le monopole sur les réseaux thermiques dit structurants. Il s’agit d’«autoroutes» qui constitueront la colonne vertébrale de cet ensemble de conduites et relieront différentes ressources d’énergie centralisées (voir encadré) aux pôles d’habitation et d’activité. En cas de oui, le monopole sera délégué aux Services industriels de Genève (SIG), qui investiront 1,5 milliard sur dix ans. Les «routes secondaires», c’est-à-dire les réseaux de quartier, qui raccorderont les immeubles, seraient, elles, soumises à concurrence.

Éviter une «concurrence absurde»

Aux yeux du Conseil d’État, ces «autoroutes» et l’énergie qui y transite doivent rester en main de l’État: laisser des privés s’en charger représenterait le risque que ceux-ci ne fassent que des tronçons rentables. «On veut éviter une concurrence absurde, où chacun ne ferait que son bout, a récemment expliqué Antonio Hodgers, conseiller d’État chargé du Territoire. Les tronçons non rentables seraient mis à la charge de la collectivité, ce que nous voulons éviter. Grâce au monopole, ça permettra aux SIG d’avoir un retour sur investissement.» L’Exécutif pourra surveiller les prix, appuyé par une commission consultative, et ainsi s’assurer qu’il n’y ait pas d’abus: «Le contrôle des tarifs se ferait de la même manière que pour l’eau ou l’électricité.»

Coordonner les travaux

Pour le député Vert Pierre Eckert, qui soutient le texte en votation, un monopole étatique sur ces réseaux permettrait de coordonner les travaux importants que cela implique avec la construction de nouveaux quartiers ou de routes: «Si l’on ouvre à d’autres acteurs, on va creuser un peu partout sans coordination, craint-il. Et cela permet aussi une maîtrise des prix. Les SIG ne vont pas pouvoir se faire de l’argent dessus ou l’utiliser pour promouvoir d’autres énergies», assure-t-il. Également dans le camp du oui, Jacques Blondin, député du Centre (ex-PDC), estime que les SIG ont la compétence pour développer ces réseaux: «Vu l’importance des travaux, en termes d’environnement et de coûts, il n’y a pas beaucoup d’entreprises de la région qui pouvaient le faire.»

Crainte d’une hausse des prix

En raison de ces coûts considérables, «la tentation serait grande pour les SIG d’être rentables», relève pour sa part le député PLR Alexis Barbey. S’il ne s’oppose pas au développement de ces réseaux, il craint une hausse des tarifs avec un monopole. «Le résultat final est en général mauvais pour le consommateur, affirme-t-il. L’idée est d’avoir une solution ouverte à la concurrence pour des prix abordables.» Selon lui, «il y a une opacité sur le prix de la chaleur, c’est finalement au bon vouloir de l’État.» De plus, les SIG ont déjà le monopole de l’eau ou de l’électricité, «ça ajouterait un autre monopole et créerait une espèce d’État dans l’État. Même si tout est bien géré actuellement, on veut éviter toute dérive future.»

Le Grand Conseil a approuvé le changement constitutionnel en votation le 13 février en septembre dernier, à 88 voix pour, 1 contre et 0 abstention. La modification législative permettant la délégation du monopole aux SIG a été approuvée avec 68 oui, 24 non et 2 abstentions.