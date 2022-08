Mobilité : Les autos électriques puissantes à l’origine de davantage de chocs

Comme l’indiquent les statistiques d’AXA, «les conducteurs et les conductrices de voitures électriques causent 50% de collisions en plus occasionnant des dommages à leur propre véhicule que les propriétaires de modèles traditionnels à combustion. Avec des voitures électriques puissantes, les dommages propres liés à des collisions sont même plus que doublés par rapport aux véhicules à combustion standard. Michael Pfäffli, responsable Recherche accidentologique et prévention chez AXA, explique ce phénomène: «Plus le véhicule est puissant, plus les conducteurs et les conductrices endommagent leur propre véhicule ou celui de tiers. Concrètement, les modèles puissants causent 30% de dommages supplémentaires à des tiers (sinistres en responsabilité civile).» Cela s’expliquerait notamment par la puissance des batteries lithium-ion intégrées dans ces véhicules. «La batterie a par ailleurs une influence déterminante sur les opérations de dégagement et de sauvetage», précise Michael Pfäffli.