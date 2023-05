Psycho: Les autres vous aiment plus que vous ne le pensez

Vous venez de faire la connaissance de quelqu’un ou avez récemment rejoint un groupe et passez du temps avec des gens que vous ne connaissez pas très bien. En réalité, vous passez de très bons moments ensemble. Mais avec le recul, vous vous dites soudain: «Je pense qu’ils ne m’aiment pas. Qu’ai-je encore raconté comme bêtises. J’ai peut-être trop parlé de moi? Ou je n’ai pas été suffisamment intéressant(e) et tout le monde me trouve stupide maintenant?