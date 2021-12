Prévention - Les avalanches tuent autant que la route en Valais

L’application «avalanche check» et le respect de l’ensemble des règles de sécurité doivent permettre d’éviter bon nombre de drames en montagne.

Le Valais veut renforcer la prévention sur le front des accidents liés aux avalanches. «Actuellement, nous n’avons pas l’impression d’atteindre notre but», admet le Commandant de la police cantonale, Christian Varone. En moyenne, ces cinq dernières années, les avalanches ont tué neuf personnes et la route dix dans le «Vieux-Pays». Les habituelles campagnes de sensibilisation aux dangers hivernaux ne suffisent donc plus à faire baisser la statistique.

Les professionnels de la montagne son unanimes: le niveau de danger est sous-évalué par les adeptes du hors-piste. Et pourtant les chiffres sont implacables: 30% des décès ont lieu par degré 2 et 65% par degré 3 (sur un maximum de 5). Le degré 3 semble être au milieu de l’échelle. Il s’agit en réalité du degré maximal pour les pratiquants non-expérimentés ou non-accompagnés d’un guide professionnel. «L’échelle des risques est exponentielle», rappelle Pierre Huguenin, le responsable de l’institut pour l’étude de la neige et des avalanches.