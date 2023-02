Genève : Les Avanchets classés au niveau fédéral

Vingt sites genevois



L’ISOS, régulièrement réexaminé et mis à jour, «aide les autorités compétentes en matière de conservation du patrimoine, d’aménagement du territoire et de construction, à identifier le bâti possédant une valeur patrimoniale et culturelle et à le sauvegarder à long terme.» Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral décide de l’inscription, de la modification ou de la radiation d’objets de l’Inventaire. Communes et cantons doivent en tenir compte dans leurs planifications.