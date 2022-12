App : Les avatars débarquent aussi sur WhatsApp

«Aujourd’hui, nous lançons les avatars, une nouvelle façon de vous exprimer de façon personnalisée sur WhatsApp», a annoncé la plateforme appartenant à Meta. WhatsApp se met ainsi au niveau des autres services du groupe technologique (Messenger, Instagram et Facebook), ou de la concurrence, comme Snapchat, qui proposent déjà à leurs utilisateurs de créer des personnages virtuels à leur effigie.

WhatsApp explique mettre à disposition «des milliards de combinaisons de coupes de cheveux, de traits du visage et de tenues» pour que le résultat final incarne au mieux l’utilisateur. Une fois personnalisé, l’avatar peut être utilisé en tant que photo de profil WhatsApp ou servir de sticker pouvant être partagé dans les conversations. L’app de messagerie en propose 36 modèles pour représenter différentes émotions et actions, explique-t-elle sur son blog. Le service note que «de nombreuses personnes n’ont encore jamais utilisé d’avatars». Son déploiement, qui commence ce mercredi dans le monde entier, sur une plateforme aussi populaire que WhatsApp (plus de 2 milliards d’utilisateurs mensuels) pourrait permettre de convertir certaines d’entre elles. C’est du moins ce qu’espère le service appartenant au groupe dirigé par Mark Zuckerberg.