Brésil : Les «Avengers» s’invitent dans la présidentielle brésilienne

«La faim au Brésil n’est pas une fiction, mais elle peut prendre fin. Écoutez nos frères, votez dimanche prochain», a tweeté l’acteur Samuel L. Jackson, qui incarne le personnage de «Nick Fury» dans les films Marvel. L’acteur américain répondait à un tweet de l’humoriste brésilien Fabio Porchat, qui demandait aux Avengers de l’«aide» dans la course pour le palais présidentiel du Planalto.

Dimanche, le Brésil devra choisir entre l’ancien président Luiz Inacio Lula da Silva, 77 ans, en tête selon les sondages et vainqueur du premier tour, et le président actuel, le conservateur Jair Bolsonaro, cible de nombreuses critiques à l’international pour avoir soutenu l’exploitation des minerais et du bois en Amazonie.