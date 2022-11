Sandman aura une saison 2

«Sandman» sur Netflix : Les aventures du roi des rêves auront une saison 2

Bonne nouvelle pour les fans de Morphée, roi des rêves joué par Tom Sturridge. Netflix, qui produit la série «Sandman», une des plus commentées sur Twitter , a annoncé jeudi 3 novembre 2022 que cette fiction connaîtrait une deuxième saison. Elle avait réalisé de jolies audiences la semaine de son lancement en août 2022 avec 69,5 millions d'heures visionnées.

La plateforme de streaming a posté sur Twitter une déclaration de Neil Gaiman, créateur de «Sandman», qui est une adaptation d’une bande-dessinée éditée par DC Comics. «Il y a des histoires étonnantes qui attendent Morphée et les autres. Maintenant, il est temps de se remettre au travail. Il y a un repas de famille à venir. Et Lucifer (ndlr: joué par Gwendoline Christie inoubliable dans «Game of Thrones») attend que Morphée revienne en Enfer», peut-on lire sur le réseau social. Pour l’heure, aucune date de tournage ni de diffusion n’ont été communiquées par Netflix.