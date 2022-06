Session: Les aveugles pourront aussi bénéficier du secret du vote

Voter par le toucher: la solution présentée doit permettre une plus grande autonomie pour celles et ceux qui ne voient pas.

Besoin d’aide pour voter

Actuellement, entre 80’000 et 100’000 personnes aveugles et malvoyantes ont besoin d’aide pour voter. «Elles doivent toujours avoir une personne à côté d’elles pour les aider à remplir le bulletin de vote», a relevé Delphine Klopfenstein Broggini (Verts/GE) au nom de la commission. Deux questions se posent dès lors selon elle. «La première: le bulletin est-il rempli réellement selon le souhait de la personne? La deuxième: le secret du vote est-il vraiment respecté?»

Pour résoudre cette double problématique, l’Union centrale suisse pour le bien des aveugles (UCBA), l’organisation faîtière du handicap visuel en Suisse, a élaboré un modèle type de vote, a rappelé la Genevoise. «Le bulletin de vote est inséré dans le modèle type de manière que la personne aveugle ou malvoyante puisse sentir de quel vote il s’agit et où elle peut écrire «oui», «non» ou «abstention», a-t-elle expliqué. Ce serait une manière très pragmatique et très simple de respecter le secret du vote. Ces gabarits coûtent 35 à 50 francs la pièce, selon l’UCBA.

En attendant le vote électronique

Le Conseil fédéral proposait d’accepter cette motion. «Il est prêt à créer, en concertation avec les cantons et les organisations concernées, les conditions nécessaires à l’utilisation de ces gabarits de vote et à examiner les possibilités de leur financement», a ainsi expliqué le chancelier de la Confédération Walter Thurnherr. Il a toutefois précisé qu’un projet de vote électronique était en cours. «Il représente certainement une solution plus durable et plus complète», a-t-il conclu.