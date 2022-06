AU CANADA : Les avions chinois ont-ils une conduite dangereuse?

L'armée canadienne a accusé l'armée de l'air chinoise de conduite «non professionnelle et qui a pu mettre en danger les membres de l'armée de l'air canadienne» lors de récentes interactions dans l'espace aérien international en Asie. Les avions canadiens étaient déployés au Japon dans le cadre des efforts multinationaux pour faire respecter les sanctions contre la Corée du Nord.

«Problème déjà évoqué par les voies diplomatiques»

L'armée canadienne note encore que ce genre d'interactions militaires dans l'espace international lors de missions menées dans le cadre des sanctions votées par l'ONU deviennent de plus en plus fréquentes, et que «ce problème a déjà été évoqué par les voies diplomatiques». Les services de renseignement américains estiment que la Corée du Nord prépare actuellement son premier essai nucléaire depuis 2017. Les États-Unis avaient demandé, jeudi dernier, au Conseil de sécurité de l'ONU de durcir les sanctions à l'égard de la Corée du Nord après une série de tirs de missiles, y compris d'un missile balistique intercontinental.