Les avions spéciaux pour le renvoi des requérants peu remplis

L’an dernier, 115 demandeurs d’asile déboutés ont été renvoyés dans leur pays par des vols spéciaux, soit un taux de remplissage moyen de 4,8 personnes (en 2021, c’était 3,8 personnes). À cinq reprises, il n’y avait qu’une seule personne dans l’avion entourée d’un médecin, d’un secouriste, d’observateurs des droits de l'homme et de policiers rapporte la «NZZ am Sonntag». Cette inefficacité apparente suscite la frustration des politiciens bourgeois qui s’intéressent de près au thème de la migration. «C’est un renvoi quasi en jet privé avec une prise en charge complète VIP. Les dépenses et les recettes sont disproportionnées», estime par exemple le sénateur Damian Müller (PLR/LU).