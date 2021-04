Birmanie : Les avocats d’Aung San Suu Kyi interdits de la rencontrer

L'ex-dirigeante birmane a demandé à enfin pouvoir rencontrer l'équipe chargée de la défendre. La police n'a pas accédé à sa requête et l'audience a été reportée au 10 mai

Six chefs d’accusation

Arrêtée le 1er février au moment du putsch, Aung San Suu Kyi n'a pas été vue en public depuis et est assignée à résidence à Naypyidaw. Elle est poursuivie pour six chefs d'accusation, notamment pour violation d'une loi sur les secrets d'Etat datant de l'époque coloniale. Elle est aussi accusée d'avoir perçu plus d'un million de dollars et 11 kilos d'or de pots-de-vin, mais n'a pas été inculpée de «corruption» pour le moment. Si elle était reconnue coupable, elle pourrait être bannie de la politique, voire condamnée à de longues années de prison.