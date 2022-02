France : Les avocats de Cédric Jubillar s’irritent face à l’accusation

Vendredi, les avocats du mari de Delphine Jubillar, disparue depuis plus d’un an, se sont montrés agacés face à la détention de leur client.

En décembre 2020, Delphine Jubillar disparaissait de son domicile, en France. AFP

Après la nouvelle audition de Cédric Jubillar vendredi à Toulouse à propos de la disparition de sa femme il y a plus d’un an, ses avocats se sont montrés irrités face à une accusation «en perdition», qui maintient leur client en détention. Me Emmanuelle Franck, l’une des avocats du suspect n°1 dans cette affaire, a dénoncé «un interrogatoire sur du vide, qui met en évidence l’état de perdition dans lequel se retrouve l’accusation».

Le peintre-plaquiste de 34 ans a été à nouveau entendu dans la matinée au palais de justice par les deux juges en charge de l’enquête. L’interrogatoire a été centré sur les déclarations qu’il aurait faites à un voisin de cellule, auquel il aurait confié avoir enterré le corps de son épouse Delphine non loin de leur maison de Cagnac-les-Mines (Tarn).

«Il a répondu que ce dernier avait raconté n’importe quoi. Et les recherches menées depuis décembre démontrent que cet homme a raconté n’importe quoi», a affirmé Me Alexandre Martin, autre des trois défenseurs de Cédric Jubillar.

Les gendarmes, appuyés par des militaires de la Force opérationnelle spécialisée (FOS, du 17e RGP de Montauban), ont notamment ratissé, pendant trois semaines à partir du 17 janvier, un périmètre boisé et accidenté de plusieurs hectares dans les environs de Cagnac-les-Mines.

«Cluedo»

Delphine Jubillar, 33 ans, a disparu au cours de la nuit du 15 au 16 décembre 2020, en plein couvre-feu sanitaire. Son mari avait alerté les gendarmes au petit matin, affirmant qu’elle était allée promener leurs chiens la veille au soir et n’était pas rentrée. Vendredi, il a également été questionné sur d’autres détails qu’il aurait confiés à ce même détenu, et relayés dans la presse, au sujet d’une voiture blanche, qu’il aurait empruntée à un voisin et utilisée pour transporter le corps.

Des traces de sang ont été retrouvées dans ce véhicule et doivent être analysées pour déterminer s’il s’agit du sang de Delphine Jubillar. Une nouvelle thèse qui n’a que peu de crédit aux yeux de la défense. «Des gendarmes, si leur métier est de chercher des hypothèses, aujourd’hui, on a l’impression qu’ils jouent au Cluedo. C’est la voiture de Delphine dans ce sens-là, avec de la condensation. Maintenant, c’est la voiture d’un ami de Cédric, avec un couteau, dans la salle à manger. On est en plein délire!» s’est agacé Me Martin.

Les avocats de la défense ont affirmé qu’ils déposeraient une nouvelle demande de mise en liberté «dans les jours qui viennent». Cédric Jubillar est en détention à l’isolement près de Toulouse, depuis le 18 juin 2021, ce que ses conseils jugent «insupportable». «Le régime d’isolement est une forme de pression sur lui», a ainsi déclaré Me Jean-Baptiste Alary.

«Désastre judiciaire»

«Il n’y a pas d’éléments, cet homme est innocent, il faut que cet homme soit libéré», a poursuivi Me Martin, employant des mots très durs au sujet d’une enquête qu’il qualifie de «désastre judiciaire». Plusieurs demandes de mise en liberté ont déjà été déposées depuis le placement en détention de Cédric Jubillar à la maison d’arrêt de Seysses (Haute-Garonne). Mais elles ont été systématiquement rejetées.

Deux jours avant l’audition de vendredi, le procureur de Toulouse Samuel Vuelta Simon a souligné qu’il fallait «trouver Delphine Jubillar, vérifier l’hypothèse qu’elle a bien été tuée», jugeant indispensable de «lui offrir une sépulture».

Du côté de la partie civile, Me Philippe Pressecq, avocat d’une cousine de l’infirmière disparue a exhorté le mari à passer aux aveux: «Il faut que Cédric Jubillar avoue le meurtre de sa femme», a-t-il déclaré la semaine dernière. Au moment de la disparition, le couple était en instance de divorce, une séparation à l’initiative de Delphine que, selon les enquêteurs, Cédric Jubillar avait du mal à accepter.